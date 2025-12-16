باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه به مردم شد + فیلم

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص کمک‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه به مردم شد توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدری شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حضور در برنامه سلام تهران در مورد کمک‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه به مردم شد نکاتی بیان کرد.

 

 

 

