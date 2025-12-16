قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0628\u0642 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u06f5\u06f5\u06f1 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f3 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u06f2\u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0648\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n