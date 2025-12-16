باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم

آمار جنایت علیه زنان در اسرائیل، از وضعیت اسف بار زنان در سرزمین های اشغالی حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش‌ها تقریبا ۵۵۱ هزار زن در سال ۲۰۲۳ در اسرائیل تحت تاثیر خشونت قرار گرفتند که بیش از نیمی از قربانیان زیر ۲۵ سال بوده‌اند.

مطالب مرتبط
قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

بیداد خشونت علیه زنان در سرزمین‌های اشغالی + فیلم

قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

پایانی برای سرزمین رویا‌ها + فیلم

قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

پشت پرده حمایت سرمایه داران غرب از اولین جنبش‌های حامی حقوق زنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
موج‌سواری اینترنشنال روی حمله مسلحانه استرالیا + فیلم
۹۳۰

موج‌سواری اینترنشنال روی حمله مسلحانه استرالیا + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
کاسبی شبکه‌های وابسته به صهیونیست ها با مرگ! + فیلم
۷۱۶

کاسبی شبکه‌های وابسته به صهیونیست ها با مرگ! + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
تشدید تنش‌ها میان اروپا و آمریکا + فیلم
۵۱۴

تشدید تنش‌ها میان اروپا و آمریکا + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم
۳۸۲

نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.