باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صادقیه اهری با اشاره به روند افزایشی ابتلا به بیماریهای غیرواگیر، موارد مرگ و میر و هزینههای ناشی آن در جهان، کشور و استان، راهکار پیشگیری و مقابله با افزایش این بیماریها را اجرای پروژه شهر سالم ذکر کرد.
او افزود: سالانه در حالی عمده مرگ و میرها به علت ابتلا به بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی و عروقی با سهم ۴۳ درصدی در استان رخ میدهد که هیچ یک از آنها واکسن ندارد و تنها راه، پیشگیری با تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتاری است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: فشار خون در استان اردبیل ۳۶ درصد و چهار درصد بیش از میانگین، دیابت ۱۴.۲۲ درصد و ۰.۰۷ درصد بیشتر از میانگین، اختلالات چربی ۳۴.۵۶ و ۳.۰۲ درصد بیش از میانگین و درصد اضافه وزن و چاقی در استان ۷۲.۰۸ و ۹.۰۷ درصد بیش از میانگین کشوری است که علت آن کمتحرکی و فعالیت فیزیکی کم محسوب میشود.
صادقی اهری بیان کرد: زیر ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته فعالیت بدنی کم به شمار میرود، و این عامل عمده شیوع بیماریهای غیرواگیری مانند دیابت در ایران و جهان است؛ طوری که از هر ۱۰ نفر یک نفر در جهان دیابت دارد و از هر ۲ بیمار تنها یک نفر شناسایی میشود.
او با اشاره به اینکه ۱.۵ درصد هزینه سلامت دنیا صرف دیابت میشود، افزود: دیابت هیولایی است که هنوز متوجه آن نیستیم؛ بر اساس نقشه فدراسیون جهانی دیابت، شمار مبتلایان در این منطقه و ایران در ۲۰ سال آینده ۸۷ درصد بیشتر خواهد شد که این آمار برای اروپا تنها ۱۳ درصد است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به آمارهای جهانی مبنی بر جان باختن یک بیمار دیابتی در هر ۶ ثانیه اشاره و گفت: سال ۲۰۱۵ مرگ ناشی از دیابت از مجموع متوفیان ایدز، سل و مالاریا بیشتر بوده و علت کم بودن تعداد بیماران دیابتی در اروپا این است که به سمت رویکردی میروند که شهروندان به نوعی فعالیت بدنی بیشتری داشته باشند.
منبع: ایرنا