شب دیوانه‌وار ورزشگاه الدترافورد در بازی تیم‌های منچستریونایتد و بورنموث که نتیجه بارها به سود دو تیم تغییر پیدا کرد، در نهایت با تساوی ۴-۴ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشده - مهیج‌ترین و داغ‌ترین جدال هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با تساوی ۴ بر ۴ منچستر یونایتد و بورنموث در ورزشگاه اولدترافورد به پایان رسید.   

در این دیدار ابتدا منچستریونایتد با گل آماد دیالو پیش افتاد، اما مارکوس تاورنیر بازی را مساوی کرد. سپس در لحظات پایانی نیمه اول کاسمیرو گل دوم را زد. در شش دقیقه ابتدایی نیمه دوم این بورنموث بود که الدترافورد را شوکه کرد و با دو گل زیبا کامبکش را کامل کرد، اما داستان ادامه داشت و یوتایتد در تنها دو دقیقه گل‌های سوم و چهارم را زد و ۴-۳ پیش افتاد ولی این پایان داستان نبود و کروپی گل چهارم را برای بورنموث زد تا این بازی عجیب به نتیجه مساوی به پایان برسد.  

با این تساوی، شیاطین سرخ با ۲۶ امتیاز از ۱۶ بازی در جایگاه ششم جدول ماندگار شدند؛ آنها هفته آینده در ویلاپارک به مصاف استون ویلایِ آماده اونای امری خواهند رفت.  بورنموث با ۲۱ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته و پشت ترافیک تراکم امتیازی میانه‌های جدول جای دارد.

برچسب ها: منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
