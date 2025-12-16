نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، فرخشهر، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۷۵ همت (۷۵ هزار میلیارد تومان) برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - راستینه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، فرخشهر، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند دانشگاه علومپزشکی شهرکرد در برگزاری جشن تکریم بازنشستگان پس از ۸ سال وقفه، از تلاش‌ها و مدیریت ریاست دانشگاه تقدیر کرد و این اقدام را حرکتی مؤثر در راستای حفظ شأن و منزلت بازنشستگان دانست.

راستینه خبر خوشی برای بازنشستگان اعلام کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

وی همچنین از اقدامات دانشگاه در زمینه تکمیل پروژه الحاقی بیمارستان هاجر(س) و پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ احداث بیمارستان هزار تخت‌خوابی شهرکرد تشکر کرد.

به گفته وی؛ این مراسم، نمادی روشن از توجه ویژه مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی به سرمایه‌های انسانی و جبران وقفه‌ای چندساله در تکریم بازنشستگان بود.

