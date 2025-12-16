وسلی فرانکا با زدن تک گل بازی، رم را به مسیر پیروزی در سری آ بازگرداند و دومین شکست متوالی را بر کومو تحمیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشده - در دیداری از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا، آاس رم در ورزشگاه الیمپیکو به پیروزی ۱-۰ مقابل کومو دست یافت.

تک گل بازی را وسلی مدافع برزیلی رم در دقیقه ۶۱ به ثمر رساند تا پس از دو شکست متوالی مقابل ناپولی و کالیاری در سری آ، جالوروسی با پیروزی خانگی مقابل شاگردان سسک فابرگاس به مسیر پیروزی بازگشت. در حالی که آداعی از کومو نزدیک پرچم کرنر مصدوم روی زمین افتاده بود، حمله رم ادامه یافت. سانتر ارسالی به سوله رسید و او توپ را به وسلی سپرد تا ضربه او از بین پا‌های آلکس عبور کرده و وارد گوشه پایین دروازه شود.

رم با این برد به سه امتیازی اینتر صدرنشین رسید و در رتبه چهارم ماند. کومو هم با ۲۴ امتیاز هفتم است.

