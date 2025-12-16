باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ عنایت الله راهنورد با تأکید بر ضرورت خودداری شهروندان از حضور در حاشیه رودخانهها، مسیرهای پرخطر و ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه بارشی فعلی در استان، اعلام کرد: همزمان با صدور هشدار قرمز هواشناسی، این سازمان با تمامی ظرفیتها در آمادهباش کامل قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای پویش «زمستان را به شادی و ایمن بگذرانید»، افزود: طی امروز و روزهای آتی شاهد بارش رحمت الهی خواهیم بود، اما صدور هشدار قرمز هواشناسی نشان میدهد این بارشها میتواند با خطراتی همراه باشد.
وی افزود: تمامی ۵ ایستگاه آتشنشانی و ایضا واحدهای سیار آماده ارائه خدمات هستند.
راهنورد با اشاره به آمادگی تیمهای عملیاتی گفت: تیمهای تخصصی شامل نجات غواصی و آبی، تیم ارتفاع و کوهستان و ایمنی شهری و جادهای در آمادهباش کامل به سر میبرند تا در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی، خدمات لازم را به شهروندان ارائه دهند.
وی با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در کاهش حوادث، توصیه کرد: شهروندان از حضور در کنار مسیرها و رودخانهها، بهویژه برای عکسبرداری، خودداری کنند و همچنین از مراجعه به ارتفاعات، کوهها و دامنههای جداً پرهیز داشته باشند.