رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بر اثر تصادف رانندگی در پارس آباد دو نفر در محل حادثه جان باختند و سه نفر هم مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر روزبه مقدم گفت: بر اثر واژگونی خودروی ال ۹۰ در مسیر زیوه به سمت پارس‌آباد (جاده مغان)، متأسفانه دو نفر از مصدومان در محل حادثه جان باختند و سه نفر دیگر نیز در بیمارستان امام پارس‌آباد تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.

او افزود: در ساعت ۲۳:۴۲ شب روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، در پی تماس تلفنی با اورژانس، واژگونی خودروی ال ۹۰ در مسیر زیوه به سمت پارس‌آباد (جاده مغان)، گزارش شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس پایگاه جاده‌ای زیوه انگوت و بران در محل حاضر و پس از ارزیابی ترومایی و تریاژ، مصدومین به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد با وضعیت پایدار منتقل شدند. 

مقدم افزود: متأسفانه در این حادثه دو نفر از مصدومان در محل حادثه جان باختند و سه نفر دیگر در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد تحت مراقبت و درمان هستند.

