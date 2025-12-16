به منظور تکریم بازنشستگان، از ۲ هزار و ۳۰۰ بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - پس از ۸ سال وقفه در برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی، جشن بزرگ تقدیر از بازنشستگان سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ برای ۲ هزار و ۳۰۰ بازنشسته برگزار شد، اقدامی شاخص که پس از سال‌ها، فرهنگ قدردانی از پیشکسوتان دانشگاه را احیا کرد.

این مراسم که پس از یک وقفه طولانی برگزار شد، نتیجه نگاه مسئولانه و تکریم‌محور رئیس دانشگاه به جایگاه بازنشستگان بود، نگاهی که با تصمیم قاطع و پیگیری مسئولانه به مرحله اجرا رسید و با استقبال گسترده و پرشور بازنشستگان و خانواده‌های آنان همراه شد.

دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره همکاران فقید، بر لزوم ادای احترام به بازنشستگان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند و ماندگار دانشگاه تأکید کرد و گفت: تکریم بازنشستگان، تکریم سال‌ها تعهد، تجربه و خدمت صادقانه است.



وی همچنین تصریح کرد که برگزاری این‌گونه مراسم‌ها بدون وقفه و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.



