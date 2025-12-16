باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- محسن بیگلری با اشاره به شرایط دشوار کار‌های اجرایی پروژه آبرسانی به بانه در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، مردم شریف، صبور و بافرهنگ بانه با بزرگواری کم‌آبی را تحمّل کردند، که این صبوری شایسته قدردانی ویژه است. خوشبختانه به زودی شاهد بهره‌برداری از یکی از بزرگ‌ترین و کم‌سابقه‌ترین پروژه‌های آبرسانی در استان کردستان و حتّی کشور خواهیم بود؛ پروژه‌ای که در مدت‌زمانی بسیار کوتاه به مرحله نهایی رسید.

نماینده مردم سقز و بانه، افزود: خط انتقال آب که اجرای آن از چند ماه پیش آغاز شده، اکنون به‌طور کامل انجام شده و تنها مراحل نهایی مربوط به، ترانس برق و الکتروموتور‌ها باقی مانده که با تکمیل این بخش‌ها نیز، تأمین آب شرب شهر بانه به‌صورت پایدار و اساسی برای همیشه برطرف خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در اجرای این پروژه، تصریح کرد: لازم می‌دانم از زحمات تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نیرو و مجموعه همکاران ایشان، معاونان و مدیران استانی، مدیران عامل شرکت آب منطقه‌ای، آبفا و توزیع برق، وزارت کشور، استاندار کردستان، فرماندار بانه، مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و همه عوامل اجرایی که با تمام توان پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

بیگلری همچنین با اشاره به تداوم روند اجرای پروژه با وجود بارندگی‌های اخیر، گفت: با وجود نگرانی‌هایی که در میان مردم بدلیل بارندگی ایجاد شده بود، مسئولان نه‌تنها از پیگیری کار غافل نشدند، بلکه با دلسوزی بیشتر نشان دادند که دغدغه مردم در اولویت اصلی آنها قرار دارد و کار را متوقف نکردند.

نماینده مردم سقز و بانه در پایان تأکید کرد: اینجانب به نمایندگی از مردم شریف بانه، از همه عزیزانی که در تحقق این اقدام بزرگ و ماندگار؛ نقش داشتند قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تکمیل نهایی پروژه، شهر بانه برای همیشه از مشکل کم‌آبی، رهایی یابد.