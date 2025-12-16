باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون کمی ابری تا نیمه ابری است گفت: به تدریج از فردا با ورود سامانه سرد و بارشی دمای هوای استان ۶ تا ض ۱۲ درجه سلسیوس سردتر می‌شود.

محمد دادرس با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی افزود: با نفوذ این سامانه بارندگی شدید و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش برف پیش بینی شده است گفت: رعد و برق و احتمال تگرگ هم تا پنجشنبه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به اینکه بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در این مدت دور از انتظار نیست افزود: با توجه به بارش برف؛ اختلال در تردد، مسدود شدن مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر هم پیش بینی شده است.

محمد دادرس گفت: دریای خزر با ارتفاع موج بالای ۲ متر از امروز تا پنجشنبه برای فعالیت‌های دریایی و صید نامناسب است.



منبع: روابط عمومی