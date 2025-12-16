کمیته انضباطی آرای تخلفات خداداد عزیزی و سروش رفیعی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ رای دعوی باشگاه استقلال تهران به طرفیت سروش رفیعی "بازیکن" باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

 

 

 

ای دعوی باشگاه استقلال تهران به طرفیت سروش رفیعی

رای تخلف خداداد عزیزی "مدیر" تیم تراکتور به شرح زیر است:

رای تخلف خداداد عزیزی

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، کمیته انضباطی
خبرهای مرتبط
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
افغانی
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۴۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
پرسپولیس باید از برخورد سحرخیزان شکایت کند اگه قراره سروش محکوم بشود سحرخیزان هم باید محروم شود
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
لااقل این جریمه ها را در بازسازی ورزشگاه ها استفاده بشود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
زنوزی عزیزی را اخراج بکند یکی از پیش کسوت آن آذری بجای عزیزی استفاده بکند
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
با ۵۰۰ میلیون ادب میشن ؟
یکسال محروم کن اگه جرات داری دیگه کسی جرأت نکنه حرف زشت بزنه
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خیلی مبلغ زیادی هست و انصاف نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خاله بازی های پولکی
۱
۱۴
پاسخ دادن
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
آخرین اخبار
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند
نظرات جنجالی دردسر ساز شد؛ احضار مربی استقلال به کمیته اخلاق
درخواست پرسپولیس از سازمان لیگ برای تقابل حساس در تبریز
با اعلام فیفا؛ دوناروما بهترین دروازه‌بان جهان شد
نامه باشگاه خیبر به سازمان لیگ رسید/ در انتظار پخش مکالمات اتاق VAR
فنونی زاده: استقلال نیاز به مهاجم دارد
داور بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
احسان امینی جانشین غلامرضا محمدی شد/ محمدی جای عباس حاج کناری را گرفت
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی
ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق تغییر می‌کند
از تمجید ویژه AFC از کاوه رضایی تا تنش جدید در بوندسلیگا + فیلم
صدور حکم دوومیدانی کاران ایرانی در کره
تاریخ رویارویی مسی و یامال مشخص شد
یادگار امام میزبان تراکتور و پرسپولیس شد
دفاع راست پرتغالی در پرسپولیس
سرمربی مطرح پریمیر لیگ به فوتبال عربستان پیوست
پیام عارف آقاسی برای هواداران استقلال
فسخ اندونگ از سوی سازمان لیگ تایید نشد
«احمد محمدی» سوت‌های تاثیرگذار و جنجالی
سروش و خداداد محکوم شدند
آاس رم ۱-۰ کومو/ بازگشت گرگ‌ها به مسیر پیروزی+ فیلم
منچستریونایتد ۴ - ۴ بورنموث/ تساوی جون آمیز در اولدترافورد+ فیلم
پرسپولیس از داشتن دفاع راست تکنیکی رنج می‌برد/ بازی جام حذفی با تراکتور بااستراتژی است
باکیچ به بازی با تراکتور می رسد
خسرو حیدری برای دیده شدن اسم پرسپولیس را می آورد