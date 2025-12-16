باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم

ماکت مجسمه آزادی در ایالت ریو گرانده جنوبی برزیل به دلیل وزش طوفان شدید سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع طوفان در ایالت جنوبی برزیل، مجسمه آزادی در این کشور که ماکتی مشابه نمونه مجسمه آزادی در آمریکا بود را ویران کرد.

