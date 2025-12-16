سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644\u060c \u0645\u062c\u0633\u0645\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0645\u0627\u06a9\u062a\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647 \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0645\u062c\u0633\u0645\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n