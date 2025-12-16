مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: به صورت عمومی افت فشار را در تمامی مناطق بیست و دوگانه شهرداری اعمال می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت افت فشار آب در برخی مناطق تهران گفت: شهر تهران دارای اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متری بین پایین‌ترین و بالاترین نقطه است. ما با استفاده از ۷۰۰ فشارشکن، تلاش می‌کنیم این افت فشار را تعدیل کنیم. اما طبیعتاً ساکنان مناطقی که در خروجی فشارشکن‌ها قرار دارند، چه در شمال و چه در جنوب شهر، افت فشار را بیشتر احساس می‌کنند. در عوض، ساکنان مناطقی که فاصله بیشتری از خروجی فشارشکن‌ها دارند، مانند ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر، افت فشار را کمتر حس می‌کنند.

او گفت: ما به صورت عمومی افت فشار را در تمامی مناطق بیست و دوگانه شهرداری اعمال می‌کنیم.

برچسب ها: افت فشار آب ، وزارت نیرو ، قطعی آب ، آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
پایان نبرد بانوان پینگ‌پنگ‌باز وزارت نیرو در کرمان + تصاویر
اعلام آماده‌باش کامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پی هشدار نارنجی هواشناسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
دلیل کمبود آب هجوم چندین میلیون اتباع افغان در استان تهران می باشد بس
مسئولین محترم فقط یک بار در بازار های منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حضور پیدا کنند، قطعا به چشم خود خواهند دید که نیمی از جمعیت اتباع افغان هستند.
به یقین اخراج ۰ تا ۱۰۰ اتباع افغان مشکلات کمبود آب و برق و گاز و کار و مسکن رو حل خواهد کرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
دروغ محض ما شهرری هستیم فشاراب خونه ما کمتراز اشنامون توی مرکز تهرانه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کتایون زند
۱۱:۴۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
سلام چراقطع آب درمنطقه نیروی هوایی منطقه ۱۳ فقط اعمال میشود
۰
۰
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
آخرین اخبار
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است