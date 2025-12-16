باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت افت فشار آب در برخی مناطق تهران گفت: شهر تهران دارای اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متری بین پایین‌ترین و بالاترین نقطه است. ما با استفاده از ۷۰۰ فشارشکن، تلاش می‌کنیم این افت فشار را تعدیل کنیم. اما طبیعتاً ساکنان مناطقی که در خروجی فشارشکن‌ها قرار دارند، چه در شمال و چه در جنوب شهر، افت فشار را بیشتر احساس می‌کنند. در عوض، ساکنان مناطقی که فاصله بیشتری از خروجی فشارشکن‌ها دارند، مانند ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر، افت فشار را کمتر حس می‌کنند.

او گفت: ما به صورت عمومی افت فشار را در تمامی مناطق بیست و دوگانه شهرداری اعمال می‌کنیم.