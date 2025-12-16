شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از ٰنداشتن ایمنی لازم در مجاورت آرامستان شهرستان قیروکارزین ابراز نگرانی شهروند خبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در مجاورت آرامستان شهرستان قیروکارزین استان فارس پرتگاهی وجود دارد که نزدیک به رودخانه بوده و این رودخانه فاقد حصار و  ایمنی است و هر لحظه امکان سقوط عابران به ویژه کودکان و یا سالمندان به داخل این دره وجود دارد.
به گفته شهروند خبرنگار ما پرتگاهی با عمق بیش از ۲۰ متر در حاشیه رودخانه ایجاد شده است که خطر سقوط برای اهالی این منطقه وجود دارد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام این پرتگاه نزدیک به آرامستان امامشهر از توابع شهرستان قیروکارزین هست؛ اما متاسفانه هیچ مسئولی به فکر امنیت مردم نیست. من الان ۴۲ سال سن دارم؛ اما هنوز در مورد ایمنی این پرتگاه هیچ پیگیری نشده است. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: دره خطرناک ، مشکلات مردم ، آرامستان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار ایلام؛
مشکلات برداشت گندم در روستای هاشم آباد شهرستان دره شهر از زبان شهروندخبرنگار + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
چشم نوازی قاصدک‌های زیبا در دل طبیعت روستای گوشلان + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
فیلمی از مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال مکاتب قرآنی اهل سنت در صالح آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
آخرین اخبار
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
مشتریان ساینا دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
بارش رحمت الهی سراسر فارس را فرا گرفت
رنجش متقاصیان از گره بسته وام ازدواج و فرزندآوری
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده
بندرعباس با بارش باران جان دوباره گرفت + فیلم
خبر خوش به دانشجو معلمان/ افزایش سقف سن ثبت‌نام برای شرکت در آزمون
رنجش پایتخت نشینان از هدررفت آب
دره‌ای در مجاورت آرامستان که برای اهالی قیروکارزین خطرآفرین است
نارضایتی خرمشهری‌ها از هدررفت آب