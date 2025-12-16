شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از ٰنداشتن ایمنی لازم در مجاورت آرامستان شهرستان قیروکارزین ابراز نگرانی شهروند خبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در مجاورت آرامستان شهرستان قیروکارزین استان فارس پرتگاهی وجود دارد که نزدیک به رودخانه بوده و این رودخانه فاقد حصار و ایمنی است و هر لحظه امکان سقوط عابران به ویژه کودکان و یا سالمندان به داخل این دره وجود دارد.

به گفته شهروند خبرنگار ما پرتگاهی با عمق بیش از ۲۰ متر در حاشیه رودخانه ایجاد شده است که خطر سقوط برای اهالی این منطقه وجود دارد.



متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام این پرتگاه نزدیک به آرامستان امامشهر از توابع شهرستان قیروکارزین هست؛ اما متاسفانه هیچ مسئولی به فکر امنیت مردم نیست. من الان ۴۲ سال سن دارم؛ اما هنوز در مورد ایمنی این پرتگاه هیچ پیگیری نشده است. لطفا پیگیری کنید.