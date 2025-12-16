باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران کشور در خصوص آخرین وضعیت کارت‌های هوشمند سوخت اظهار داشت:تاکنون ۳۱ میلیون کارت هوشمند صادر کرده‌ایم که از این تعداد، ۲۵ میلیون کارت مربوط به خودرو‌های سواری و ۶ میلیون کارت مربوط به موتورسیکلت است. تقریباً از این ۳۱ میلیون کارت هوشمند سوخت که تاکنون صادر شده، ۲۴ تا ۲۵ میلیون کارت دارای تراکنش هستند.»

وی افزود: ظرفیت تولید کارت هوشمند را تقریباً سه برابر کرده‌ایم. البته ناگفته نماند که درخواست‌ها نیز سه برابر شده است. قبلاً روزانه حدود ۱۲ هزار درخواست داشتیم، اما اکنون این عدد به حدود ۳۰ تا ۳۶ هزار درخواست کارت در روز رسیده است.»

مدیر جایگاه‌های سوخت کشور در ادامه درباره موضوع کارت‌های سفید توضیح داد: ما کارت سوختی به نام کارت سفید نداریم؛ به هیچ عنوان. احتمالاً کارت‌هایی هستند که در باجه‌های معطلی گیر کرده‌اند یا در جایگاه‌های عرضه فراموش شده و از آنها سوءاستفاده می‌شود. هم‌وطنان می‌توانند برای ابطال کارت‌هایی که احتمال سوءاستفاده درباره آنها وجود دارد، به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور مراجعه کنند تا درخواست ابطال آنها ثبت و صادر شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کسانی که از این کارت‌ها سوءاستفاده می‌کنند باید به کجا مراجعه کنند، گفت:موضوع مربوط به احکام قضایی است و باید از طریق قوه قضاییه شکایت انجام شود، زیرا ارتباطی به شرکت ملی پخش ندارد.

باصفا در خصوص روند صدور کارت هوشمند سوخت نیز توضیح داد: در حال حاضر و پیش از تیرماه ۱۴۰۴، فرایند درخواست تا صدور را در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌دادیم؛ حدود یک هفته. اما به‌دلیل مشکلی که در شرکت تولیدکننده کارت به وجود آمد و جابجایی که باید انجام می‌شد، فرایند صدور کارت تقریباً یک ماه متوقف شده بود. مجدداً شرکت تولیدکننده شروع به ساخت کارت کرده و اکنون ظرف دو تا سه هفته کارت صادر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:به دنبال این هستیم که ان‌شاءالله در یکی دو هفته آینده تمام درخواست‌های کارت سوخت را به دست هم‌وطنان برسانیم. با توجه به ظرفیت تولیدی که داریم و میزان تقاضا، پیشرفت خوبی حاصل شده است.