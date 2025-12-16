مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: سامانه بارشی همراه با تندباد از امروز ظهر در مناطق مختلف این استان فعال می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی آبی گفت : بررسی نقشه‌های پیشیابی از ناپایداری جوی طی چند روز آینده در استان البرز حکایت دارد.

وی بیان کرد: بارش ساعتی برف و باران همراه با آذرخش و تندباد طی این مدت در استان البرز شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی البرز افزود: با توجه به پیش بینی بارش باران احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و جاری شدن سیلاب دور از انتظار نیست.

حقی آبی گفت: پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و نهرها و آمادگی راهداران برای برف روبی و خودداری مردن از فعالیت های کوهنوردی از مهمترین توصیه‌ها است.

برچسب ها: سامانه بارشی شدید ، تندباد شدید
خبرهای مرتبط
تندباد شدید همدان را در نوردید
امشب سامانه بارشی وارد سیستان و بلوچستان می‌شود
شهروند خبرنگار خراسان شمالی؛
وقوع سیلاب در روستای الست سفلی بر اثر بارش شدید باران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سامانه بارشی همراه با تندباد در البرز
آخرین اخبار
هشدار سامانه بارشی همراه با تندباد در البرز
تالاب صالحیه، از حیات سبز دیروز تا سرای گردوغبار امروز + فیلم
خیر البرزی سرپرستی ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفت
کمک مهربانانه دانش آموزان کرجی برای کودکان در شب یلدا + فیلم
سقف صادرات با کارت بازرگانی چقدر است؟ + فیلم