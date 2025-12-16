باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی آبی گفت : بررسی نقشه‌های پیشیابی از ناپایداری جوی طی چند روز آینده در استان البرز حکایت دارد.

وی بیان کرد: بارش ساعتی برف و باران همراه با آذرخش و تندباد طی این مدت در استان البرز شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی البرز افزود: با توجه به پیش بینی بارش باران احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و جاری شدن سیلاب دور از انتظار نیست.

حقی آبی گفت: پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و نهرها و آمادگی راهداران برای برف روبی و خودداری مردن از فعالیت های کوهنوردی از مهمترین توصیه‌ها است.