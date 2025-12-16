سرشماری پاییزه وحوش در بمو + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648\u062d\u0634 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u0645\u0647\u0631 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u0622\u0630\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u06f2\u06f9 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u0633\u0631\u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n