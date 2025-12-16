مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با اجرای ۷۰ سازه آبخیزداری در سطح استان، زمینه تقویت منابع آبی و تأمین آب بیش از ۱۰ هزار نفر در بالادست ۴۷ روستا فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون، از محل اعتبارات ملی و استانی، تعداد ۷۰ سازه آبخیزداری با حجمی در حدود ۲۰۴ هزار مترمکعب و در سطحی بالغ بر ۲۰ هزار هکتار در سطح استان اجرا شده است. 

وی افزود: با اجرای این سازه‌ها، تعداد ۷۵ منبع آبی در بالادست ۴۷ روستا با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر تحت تأثیر مثبت قرار گرفته و نقش مؤثری در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارات سیلاب ایفا کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به طرح‌های مهم در دست اقدام برای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در بخش مطالعات، انجام ۶۴ هزار هکتار مطالعه از محل اعتبارات ملی، ۸۵ هزار هکتار از محل اعتبارات استانی و همچنین مطالعات مدیریت جامع در سطح ۱۰۰ هزار هکتاری شهرستان طبس در دستور کار قرار دارد.

نصرآبادی ادامه داد: در حوزه اجرا نیز، برنامه‌ریزی برای اجرای ۶۷ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ملی تملک دارایی، ۳۸ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری مکانیکی از محل اعتبارات استانی و همچنین اجرای ۲۰۳ هزار مترمکعب عملیات مکانیکی به همراه ۴۸۱ هکتار عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی از محل اعتبارات ملی محرومیت‌زدایی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) انجام شده است.

 وی با اشاره به اقدامات بلندمدت آبخیزداری در استان گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون، از مجموع ۷.۵ میلیون هکتار سطح مستعد عملیات آبخیزداری در استان، حدود ۲.۷ میلیون هکتار مطالعه و در حدود ۹۴۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: حجم کل عملیات آبخیزداری انجام شده در استان بیش از ۷ میلیون مترمکعب بوده و حجم آبگیری ۲۴۰۰ سازه اجرا شده، به ۸۶ میلیون مترمکعب می‌رسد.

نصرآبادی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی استان نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری است که اجرای آن مستلزم احداث ۲۶۰۰ سازه با حجمی بالغ بر ۱۲ میلیون مترمکعب و تأمین اعتباری در حدود ۸۶۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.

