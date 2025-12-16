باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: استان اردبیل با سابقه برگزاری موفق رویدادی مهم بینالمللی در حوزه گردشگری، آمادگی خود را برای میزبانی از رویدادهای مهم بینالمللی در حوزه گردشگری اعلام میکند.
او افزود: پیش از این آمادگی خود را برای برگزاری دومین نشست راه ابریشم کشورهای عضو اکو اعلام کردهایم و در صورت موافقت، ششمین جشنواره غذای کشورهای اکو نیز به صورت همزمان در اردبیل برگزار خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تاکید کرد: برگزاری دومین نشست گردشگری سلامت با محوریت آبهای درمانی و همچنین برگزاری دومین جشنواره بینالمللی اسپا و تندرستی در استان اردبیل از دیگر رویدادهایی است که قطعی شده و تا پایان سال و اوایل سال بعد برگزار خواهد شد.
جباری همچنین با اشاره به برگزاری موفق همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل، ادامه داد: در این همایش با حمایتهای دولت محلی و مقام عالی وزارت میراثفرهنگی، ۱۰ تفاهمنامه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان با ارزش سرمایهگذاری ۲۰ همت منعقد شد که برای اجرایی شدن این تفاهمنامهها پیگیری انجام میشود.
او تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبارات ملی باتوجه به قرار گرفتن در ماه نهم سال و همچنین مشکلات سامانهای به ویژه در حوزه صنایعدستی و ثبتنام هنرمندان برای دریافت تسهیلات از جمله مشکلاتی است که در مسیر انجام ماموریتهای اداره کل وجود دارد و نیازمند پیگیری از سوی وزارتخانه هستیم.
منبع: میراث فرهنگی