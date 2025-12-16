بارش باران صبح امروز موجب راه افتادن آب در خیابان های بندرتاریخی کُنگ و بندرعباس شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -بارش شدید باران صبح امروز موجب آبگرفتگی در خیابان‌های بندرتاریخی کُنگ  و بندرعباس شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، آبگرفتگی شهر
خبرهای مرتبط
آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در زنجان پیش بینی شد
آبگرفتگی در برخی نقاط اهواز پس از بارندگی+فیلم
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان:
همه محورهای مواصلاتی زنجان لغزنده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر ۹ ساله در رویدرِ هرمزگان طعمه سیلاب شد/ اعزام تیم‌های امدادی به محل حادثه
همه اداره ها و دانشگاه‌های هرمزگان چهارشنبه تعطیل است
آخرین اخبار
دختر ۹ ساله در رویدرِ هرمزگان طعمه سیلاب شد/ اعزام تیم‌های امدادی به محل حادثه
همه اداره ها و دانشگاه‌های هرمزگان چهارشنبه تعطیل است
سیلاب یک کودک را در روستای کروئیه هرمزگان با خود برد
باغ‌های قدیمی رودان، جوان می‌شود
هرمزگان زیر سایه سامانه بارشی؛ توقف تردد دریایی، انسداد محور بندرخمیر و لغو پرواز‌ها
آماده‌باش نیروی عملیاتی هلال‌احمر هرمزگان در پی بارندگی‌ها
چهار پرواز از فرودگاه بندرعباس لغو شد
دومین بارش باران پاییزی در هرمزگان + فیلم
بارش باران و راه افتادن آب در خیابان های بندرتاریخی کُنگ و بندرعباس