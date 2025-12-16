ایستاده در کنار تیمز + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند ایستاده در کنار تیمز، نامزد بخش جایزه شهید آوینی جشنواره سینما حقیقت شد، این مستند به زندگی شهید سیدمحمد صنیع خانی می پردازد.

 

