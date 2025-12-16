ایستاده در کنار تیمز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u0632\u060c \u0646\u0627\u0645\u0632\u062f \u0628\u062e\u0634 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0622\u0648\u06cc\u0646\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0634\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0645\u062d\u0645\u062f \u0635\u0646\u06cc\u0639 \u062e\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.\n\u00a0\n