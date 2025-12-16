باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - طاهر رسولی گفت: در تداوم بازرسیها و بازدیدها یک واحد عطاری دیگر در اردبیل بهدلیل فروش غیرمجاز دارو پلمب شد.
او از بازداشت یک نفر دراینخصوص خبر داد و افزود: تشدید نظارت بر عملکرد داروخانهها و عطاریها بهمنظور صیانت از سلامت مردم از رسالت مهم دستگاه قضایی است و این مهم با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون دادستان مرکز استان اردبیل با هشدار به صاحبان عطاریها، گفت: گشتهای ویژه تلفیقی با حضور میدانی نماینده دادستانی جهت نظارت، برخورد با تخلفات و ساماندهی عطاریها در حال انجام است و با متخلفین قاطعانه برخورد میشود.
رسولی افزود: این روند نظارتی که طی ماههای اخیر شدت گرفته، بخشی از برنامهی گستردهتر دستگاه قضایی برای مقابله با عرضهی داروهای تقلبی و غیرمجاز و جلوگیری از سوءاستفاده از نیازهای درمانی مردم به شمار میرود.