باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رد ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی از سوی سخنگوی وزارت خارجه + فیلم

سخنگوی وزارت خارجه ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از اصرار امارات بر بهره‌برداری سو از حضور هر هیات دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.

 

مطالب مرتبط
رد ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی از سوی سخنگوی وزارت خارجه + فیلم
young journalists club

حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تردید ناپذیر است

رد ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی از سوی سخنگوی وزارت خارجه + فیلم
young journalists club

وزارت خارجه اتهامات نشست ۱۵۷ وزرای خارجه اتحادیه عرب را رد کرد

رد ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی از سوی سخنگوی وزارت خارجه + فیلم
young journalists club

تکرار ادعاهای واهی غیر قابل قبول است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ فنتانیل را سلاح کشتار جمعی خواند +فیلم
۶۴۳

ترامپ فنتانیل را سلاح کشتار جمعی خواند +فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
ضربه سنگین پلیس به مالخران حرفه‌ای + فیلم
۶۳۰

ضربه سنگین پلیس به مالخران حرفه‌ای + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
بحران انسانی در غزه + فیلم
۵۳۲

بحران انسانی در غزه + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
نقص مکرر آتش بس در لبنان + فیلم
۵۲۴

نقص مکرر آتش بس در لبنان + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه حملات آمریکا به قایق‌ها به بهانه مبارزه با مواد مخدر + فیلم
۵۲۱

ادامه حملات آمریکا به قایق‌ها به بهانه مبارزه با مواد مخدر + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.