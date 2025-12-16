باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط هواپیمای کوچک در مکزیک + فیلم

هواپیمایی نزدیک فرودگاه بین‌المللی لوپز متئوس در مکزیک سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- یک هواپیمای کوچک نزدیک فرودگاه بین‌المللی ال آی سی. آدولفو لوپز ماتئوس در شهرتولکا در مکزیک به دلایل نامشخص سقوط کرد.

 

