مریم کاویانی با حضور در سریال جدید «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل و تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان، در یک اثر درام اجتماعی و هیجانی نقش‌آفرینی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این سریال با روایت داستان‌هایی پرکشش و موقعیت‌های چالش‌برانگیز، مخاطب را از ایران تا عراق همراه می‌سازد.

براساس اعلام سیمافیلم، در کنار مریم کاویانی، بازیگرانی، چون محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، اکبر رحمتی، مه‌لقا می‌نوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی، تایسیاپسترتسوا نیز حضور دارند و ترکیب هنرمندانه این گروه، جذابیت سریال را دوچندان کرده است.

