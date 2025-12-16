باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهارت‌هایی که برای نگهداری از سالمندان نیاز است بدانیم + فیلم

کارشناس خانواده در مورد نگهداری از سالمندان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه ابراهیمی، کارشناس خانواده با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص نگهداری از سالمندان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
مهارت‌هایی که برای نگهداری از سالمندان نیاز است بدانیم + فیلم
young journalists club

ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند

مهارت‌هایی که برای نگهداری از سالمندان نیاز است بدانیم + فیلم
young journalists club

فعالیت ۲ مرکز نگهداری از سالمندان به صورت روزانه در زاهدان و زابل وجود دارد

مهارت‌هایی که برای نگهداری از سالمندان نیاز است بدانیم + فیلم
young journalists club

یکهزار و ۲۰۰ سالمند مستمری دریافت می کنند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم
۴۶۸

نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم
۳۶۹

راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم
۳۱۳

قتل و خشونت علیه زنان در رژیم اسرائیل + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
انتقام دولت آمریکا از لاهه در حمایت از نتانیاهو + فیلم
۲۳۹

انتقام دولت آمریکا از لاهه در حمایت از نتانیاهو + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم
۲۳۳

سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.