دومین بارش باران پاییزی در هرمزگان موجب خوشحالی مردم شده است. در برخی نقاط استان از جمله مرکز استان بارش بصورت شدید و تگرگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عیسی چشم براه -کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این باران سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در رفت و آمدهای دریایی و هوایی در استان میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان، تمهیدات ویژه در این خصوص صورت پذیرد و از رفت و آمدهای غیر ضرور شهری، جادهای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.
وی افزود: دریا نیز در این مدت با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی و تند باد لحظهای مواج است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.
حمزه نژاد گفت: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد شد و تداوم ناپایداری شدید جوی و دریایی را خواهیم داشت.