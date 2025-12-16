قضاوت‌های داور لیگ برتری فوتبال کشورمان در ۲ فصل اخیر بار‌ها مورد نقد قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - احمد محمدی داور فوتبال کشورمان از بازی فصل قبل جام حذفی بین تیم‌های استقلال و ملوان به اندازه تمام دوره داوری اش مشهور شد.

در آن بازی آرمین سهرابیان با خطا روی عمری باید از بازی اخراج می‌شد و موعود بنیادی فر این صحنه را به کمک داور ویدیویی که در آن بازی احمد محمدی بود سپرد، اما رای اتاق وار با نظر موعود بنیادی فر متفاوت بود، اما پس از بازی کارشناسان و کمیته داوران در مورد این صحنه به اتفاق معتقد بودند که سهرابیان باید اخراج می‌شود.

به هر حال احمد محمدی با بررسی‌های فدراسیون فوتبال با محرویمت ۱ ساله رو‌به‌رو شد، اما این محرومیت فقط ۴ ماه به طول انجامید و او دوباره به میادین بازگشت.

محمدی در یکی از بازی‌های پرسپولیس در فصل گذشته مقابل چادر ملو نیز گولسیانی را اخراج نکرد تا همین بازیکن در دقایق پایانی گل ۳ امتیازی پرسپولیس را به ثمر برساند.

اما در دیدار پرسپولیس و شمس آذر نیز قزوینی‌ها معتقد بودند خطای براجعه روی بازیکن این تیم باید پنالتی اعلام می‌شد، اما محمدی با وجود اعلام کمک داور ویدیویی این صحنه را خطا تشخیص نداد.

اما در مهمترین تصمیم روز گذشته محمدی گل دوم خیبر را در حالی مردود کرد که برخی کارشناسان صحت این کل را تایید کردند و خیبری‌ها نیز که با این تصمیم در مقابل استقلال ۲ امتیاز از دست دادند شکایت خود را به فدراسیون فوتبال اعلام کردند.

در فصل گذشته هم احمد محمدی در اهواز اشتباهات تاثیر گذاری در دیدار استقلال خوزستان و هوادار مرتکب شد، اما باز هم از داوران پر کار فدراسیون فوتبال به عنوان داور وسط و وی‌ای آر بود.

این داور اصفهانی فوتبال در تمامی بازی‌های اخیر به زعم برخی کارشناسان و مسئولان تیم‌های باشگاهی در نتایج تا ثیر گذار بوده است، اما به هر حال این ادعا‌ها باید از سوی فدراسیون فوتبال بررسی شود و امیدواریم باشگاه‌ها که هزینه‌های زیادی برای حضور در سطح اول فوتبال کشور متحمل شدند از این تصمیمات ضرر نکنند.

برچسب ها: جام حذفی ، استقلال تهران ، لیگ برتر فوتبال
