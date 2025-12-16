مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از امشب ۲۵ آذر در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز سه شنبه (۲۵ آذر) تا صبح روز پنجشنبه (۲۷ آذر) با گذر سامانه ناپایدار جوی ضمن افزایش ابرناکی و حاکمیت هوای سرد، در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

او افزود: بارش‌ها عمدتاً در مناطق جنوبی و مرکزی بوده که ابتدا بصورت باران (گاهی رگبار باران) و بتدریج به برف تبدیل می‌گردد. البته در مناطق شمالی بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

کوهی تصریح کرد: در همین راستا هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۷) صادر شده، لذا توجه به توصیه‌های هواشناسی تاکید می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در ادامه گفت: با توجه به پیش‌بینی پایین بودن ارتفاع پایه ابر و مه آلود بودن، احتمال اختلال موقت در پرواز‌های فرودگاه‌های استان وجود دارد.

برچسب ها: سامانه ناپایدار جوی ، بارش برف و باران ، هشدار سطح زرد هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش برف و باران در انتظار اردبیل
حاکمیت جوی پایدار از فردا تا روز دوشنبه در اردبیل
ورود سامانه بارشی جدید و پیش بینی بارش برف و باران در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اردبیل آمادگی میزبانی از رویداد‌های بین‌المللی گردشگری را دارد
بیماری‌های غیرواگیر عامل عمده مرگ و میر در اردبیل
۲ فوتی و سه مصدوم در اثر واژگونی خودرو در انگوت
عطاری‌های متخلف در سطح شهر اردبیل پلمب می‌شوند
آخرین اخبار
عطاری‌های متخلف در سطح شهر اردبیل پلمب می‌شوند
۲ فوتی و سه مصدوم در اثر واژگونی خودرو در انگوت
بیماری‌های غیرواگیر عامل عمده مرگ و میر در اردبیل
اردبیل آمادگی میزبانی از رویداد‌های بین‌المللی گردشگری را دارد
ثبت یک فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا در استان اردبیل
مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است
نمایشگاه یلدای ایرانی در اردبیل گشایش یافت
گاز مشترکان پرمصرف در اردبیل قطع شد
کشف ۱۳۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده در اردبیل
آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه‌های اردبیل
صدور ۲۹۰ پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در اردبیل
هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل