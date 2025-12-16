باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز سه شنبه (۲۵ آذر) تا صبح روز پنجشنبه (۲۷ آذر) با گذر سامانه ناپایدار جوی ضمن افزایش ابرناکی و حاکمیت هوای سرد، در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

او افزود: بارش‌ها عمدتاً در مناطق جنوبی و مرکزی بوده که ابتدا بصورت باران (گاهی رگبار باران) و بتدریج به برف تبدیل می‌گردد. البته در مناطق شمالی بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

کوهی تصریح کرد: در همین راستا هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۷) صادر شده، لذا توجه به توصیه‌های هواشناسی تاکید می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در ادامه گفت: با توجه به پیش‌بینی پایین بودن ارتفاع پایه ابر و مه آلود بودن، احتمال اختلال موقت در پرواز‌های فرودگاه‌های استان وجود دارد.