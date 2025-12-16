معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده سازمان صدا و سیما ناشی از جنگ دوازده‌روزه به این سازمان خبر داد.

 نوذرپور با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۵ آذرماه، مسئولیت برنامه‌ریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده سازمان صدا و سیما ناشی از جنگ دوازده‌روزه به سازمان مجری واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، اعتباری برای اجرای این پروژه تخصیص یافته و سازمان مجری موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه، گزارش عملکرد اعتبارات مصوب را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارسال کند.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز فرآیندهای اجرایی این مأموریت گفت: نخستین جلسه هماهنگی اجرای پروژه بازسازی ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما با حضور معاون فنی و اجرایی، مدیرکل اجرای طرح‌های ملی ویژه، جمعی از مدیران سازمان مجری، نمایندگان سازمان صدا و سیما و مشاور پروژه برگزار شد.

مدیرعامل سازمان مجری ادامه داد: در این جلسه، مشاور پروژه گزارشی از روند انجام مطالعات فاز یک طراحی و اتمام آن ارائه کرد و مقرر شد مطالعات فاز دوم پروژه در اسرع وقت آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه راهبردی پروژه تصریح کرد: جلسات منظم هماهنگی و هم‌اندیشی کارگروه راهبردی برگزار و گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه به مدیران ارشد هر دو سازمان ارائه خواهد شد.

نوذرپور در پایان خاطرنشان کرد: تیم طراحی مشاور پروژه به‌زودی تقویت می‌شود و نظرات کارشناسی سازمان مجری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

