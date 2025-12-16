شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در اتوبان ستاری شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رعایت الگوی مصرف برای جلوگیری از هدر رفت آب بسیار حائز اهمیت است. اما با توجه به تاکید مسئولان مبتی بر استفاده بهینه از مصرف بهینه این مایه حیاتی؛ گاهی اوقات این موضوع به فراموشی سپرده شده است..
مدتی است بعد از اتوبان چرا قرمز در اتوبوس شهر تهران آب شرب به مقدار وسیعی هدر می‌رود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب اینجا بعد از چراغ قرمز اتوبان ستاری به سمت دیوان عدالت اداری شهر تهران است. این هدررفت آب معلوم نیست این نحوه آبیاری اشتباه است؛ اگر ترکیدگی لوله است باید اصلاح شود.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

برچسب ها: هدررفت آب شرب ، سوژه خبری ، اداره آب و فاضلاب
