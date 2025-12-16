باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - زارعی، کارشناس هواشناسی استان، گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیشبینی، تا پایان هفته افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این سامانه بارشی از عصر امروز و روزهای چهارشنبه و جمعه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و بارش تگرگ، تشکیل مه در مناطق مستعد و بارش برف به خصوص از اواخر وقت پنجشنبه تا یکشنبه در ارتفاعات و نقاط سردسیر دور از انتظار نیست. دما نیز روند کاهشی خواهد داشت و کاهش محسوس آن از روز جمعه آغاز میشود.
زارعی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، رعایت نکات ایمنی را ضروری دانست و توصیه کرد: پاکسازی دهانه پلها و کانالها، احتیاط در رانندگی و رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و تأمین سوخت کافی برای گلخانهها و سالنهای پرورشی، ترمیم دیواره بندسارها و سیلبندها و پیشبینی برق اضطراری انجام شود.
وی در ادامه گفت: همچنین، در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای بارانسنجی استان مقادیر متفاوتی از بارش را ثبت کردهاند؛ ایستگاه کریمو ۴ میلیمتر، کره و مختاران ۳ میلیمتر، حجتآباد، انارستانک و زول ۱ میلیمتر و ایستگاههای حاجیآباد، کنگان و سرایان کمتر از ۱ میلیمتر بارش گزارش کردهاند.