معاون قضایی و نایب‌رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: زمینه آزادی ۱۸ زندانی زن اردبیلی با مبلغ محکومیت ۱۰۰ میلیارد ریال فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف خدادادی، گفت: دومین مراسم آزادسازی زندانیان مالی زن در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) تهران برگزار شد.

او ضمن برشمردن فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اهتمام آن الگو و اسوه زنان عالم در رسیدگی به نیازمندان، ایتام و فقرا افزود: به یمن این مراسم معنوی زمینه آزادی ۱۸ نفر محکوم زن با مبلغ محکومیت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال فراهم شده است.

معاون قضایی و نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: امسال با مشارکت مردم و خیرین استان اردبیل حدود ۳۰۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت هشتصد میلیارد تومان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

منبع: فارس

