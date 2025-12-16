احسان آجورلو کارگردان مستند روزی روزگاری تابستان درباره شرایط ساخت و تجربه ساخت این مستند با محوریت فرزندان شهداء جنگ ۱۲ روزه سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - احسان آجورلو کارگردان و نویسنده مستند روزی روزگاری تابستان در حاشیه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت بیان کرد:این مستند ماحصل ادغام چند ایده باهم بود. این ایده چند سالی ذهن من را مشغول کرده بود و مواجه نسل جدید باامر تعطیلات و بازی کردن بود. اینکه زمان ما تابستان و تعطیلا تابستان حاوری المان هایخاص بود برای اینکه همه چیز تعطیل شود و ما بتوانیم بازی کنیم. همیشه دوست داشتم با بچه ها صحبت کنم و اهمیت معقوله بازی را نگاه کنم.

وی ادامه داد: اوایل تابستان امسال کشور دچار اتفاقی شد و ماجرا پیچیده تر شد. خود ما و همکارانم با یک دسته از مخاطبان در فضای مجازی مواجه شدیم که خطرناک بودند. اینکه شما بیایید و فردی که نظامی است،به واسطه شغلش آن ها را به مزدور بودن متهم کنید. این امر برایم غیر قابل پذیرش بود. چون فردی که از کشور دفاع می‌کند مزدور خوانده شود. لذا به صورتی بود که به بچه های این افراد مزدور گفته می شد درجایی که آن ها تفاوتی با دیگران نداشتند.

وی افزود: سعی کردیم بچه ها را در بازه ابتدایی انتخاب کنیم و بچه های این مستند از رده سنی هفت الی دوازده سال بودند. مسئله ما فاصله زمانی کوتاهی بود که داشتیم و به طور کلی مدت زمان تولید ما برای این مستند 36 ساعت بود و من فقط می‌توانستم هشت ساعت بچه ها را مقابل دوربین داشته باشم. سعی کردیم با بچه ها دوست شویم و دوربین را حس نکنند. سعی کردیم اصلا به یک سری معقولات وارد نشویم و بچه ها رها باشند. واژه نمی دانم خیلی تکرار میشد و بچه‌ها مدام می‌گفتند که نمی‌دانم.

کارگردان مستند روزی روزگاری تابستان گفت: وقتی می بینید که یک بچه از جنگ و از دست دادن پدرش ذهنیتی ندارد و اصلا به آن سنی نرسیده است که بداند پدری ندارد به روی شما تاثیر می‌گذارد و بنظرم خیلی دردناک و غیر انسانی است که بگویید فرزند یک پدر نظامی متهم است.