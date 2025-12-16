باشگاه خبرنگاران جوان- سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور سیصد و هشتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ریشه تاریخی نامگذاری روز حمل و نقل گفت: در سال ۱۳۶۲ و در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، بیش از ۱۰۰ کشتی باری حامل نیازهای ضروری مردم در اسکلههای ایران پهلو گرفته بودند، اما بهدلیل مخاطرات جنگی و احتمال تهاجم رژیم بعث عراق، امکان تخلیه ایمن آنها وجود نداشت.
وی افزود: در همان مقطع، با فرمان حضرت امام (ره)، رانندگان غیور و با غیرت کشور با کامیونهای خود به سمت مرزها و بنادر حرکت کردند و میلیونها تن بار که ممکن بود ماهها زمان ببرد تا تخلیه شود، در مدت کوتاهی جابهجا و تخلیه شد؛ اقدامی که نماد ایثار، همبستگی است و نقش حیاتی حملونقل در کشور داشت.
تشکری هاشمی ضمن تبریک این روز به فعالان حوزه حملونقل اظهار کرد: از همینجا به رانندگان خوشغیرت کشور، فعالان بخش ریلی و اتوبوسرانی تبریک میگویم و خداقوت عرض میکنم. اساس توسعه پایدار و زیربنای تولید در کشور، حملونقل است و اگر این بخش بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد، توسعه سایر بخشها نیز امکانپذیر خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به شرایط کاری دشوار رانندگان در پایتخت، تصریح کرد: باید قدردان رانندگان اتوبوس شهری، راهبران مترو، رانندگان تاکسی و رانندگان کامیون باشیم؛ کسانی که در ترافیک سنگین، آلودگی هوا، حوادث و استرس مداوم رانندگی، خدمات خود را بدون توقف به مردم ارائه میدهند.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت ناوگان حملونقل شهری گفت: واقعیت این است که بسیاری از وسایل حملونقل عمر مفید خود را پشت سر گذاشتهاند و امروز با ناوگانی خسته، مستهلک و فرسوده مواجه هستیم؛ ناوگانی که هم رانندگان را مستأصل کرده و با تحمیل هزینههای سنگین، اقتصاد آنها را در معرض خطر قرار داده و امان رانندگان بریده شده است
وی افزود: مردم نیز از این وضعیت خستهاند. همه ما میتوانیم درک کنیم که نهتنها رانندگان این ناوگان رنج میبرند، بلکه مسافران نیز متحمل فشار و نارضایتی هستند.
تشکری هاشمی با اشاره به تردد شبانه خودروهای سنگین در شهر گفت: در حالی که شبها شهر در حال استراحت است برای تردد کامیونها زمانبندی مشخصی تدوین شده و همچنان برخی کامیونهایی که عمر مفیدشان به پایان رسیده در سطح شهر تردد میکنند. آلودگیای که امروز همه از آن فریاد میزنیم، منشأیی جز منابع متحرک ندارد و این معضل به دست خود ما قابل حل است.
وی تأکید کرد: ما در این شهر هم منابع داریم، هم اختیارات و هم از شدت نیاز مردم آگاه هستیم. درخواست من این است که پروژههای کماهمیت و با اولویت پایینتر کنار گذاشته شود و بهصورت رسمی اعلام شود که منابع آنها به توسعه حملونقل عمومی اختصاص مییابد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: با چنین اقداماتی میتوانیم در ماههای پایانی این دوره، نام نیکی از خود در شورا بهجا بگذاریم. شهری با ۲۱ میلیون سفر روزانه، بدون تدبیر، بدون برنامهریزی و بدون جدیت و تلاش همه اعضای شورا، قابل اداره نیست.
وی با انتقاد از بیثباتی مدیریتی در حوزه حملونقل گفت: مدیرانی که هنوز نام آنها را بهدرستی یاد نگرفتهایم، تعویض میشوند و طبیعی است که آنها نتوانند کاری اساسی برای شهر انجام دهند. در روزهای اخیر، دو مدیر حوزه حملونقل تهران تغییر کردهاند و عمر مدیریت یکی از آنها حتی به ۴۰ روز هم نرسید. ما مدیرعاملهای چندروزه در بخش حملونقل داریم و با چنین شرایطی نمیتوان برای شهر تدبیر داشت یا مشکلات را حل کرد.
تشکری هاشمی در پایان با عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: از همینجا باید از مردم عذرخواهی کنیم و بگوییم میدانیم مشکلات شما قابل حل است، اما امیدواریم عقلانیتی بر مدیریت شهر حاکم شود تا تهران بهدرستی اداره شود. تأکید دارم که حل این مشکلات ممکن است، به شرط آنکه مدیریت مبتنی بر عقلانیت و ثبات شکل بگیرد.