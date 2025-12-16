مدیر دفتر هماهنگی شبکه پایش ساتبا گفت: پروژه خورشیدی شمش آباد به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی محسوب می‌شود و تخصیص ارز مورد نیاز آن به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی شب‌نور، مدیر دفتر هماهنگی شبکه پایش ساتبا، در حاشیه بازدید از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد گفت: این نیروگاه در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان تهران است.

او افزود: این نیروگاه به تامین بخشی از برق و رفع ناترازی برق شهرک صنعتی و استان تهران کمک می‌کند. این پروژه یکی از اولین نیروگاه‌هایی است که پیمانکار آن با قیمت مناسب و در بازه زمانی کوتاه حدود ۴ تا ۵ ماه، صفر تا صد آن را اجرا کرده است.

شب‌نور ادامه داد: تامین تجهیزات این نیروگاه از خارج از کشور انجام شده این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار و با اجرای حدود ۴۴ هزار پایه، که بیش از ۷۵ درصد آن به صورت بتنی اجرا شده، قرار دارد.

مدیر دفتر هماهنگی شبکه پایش ساتبا همچنین اشاره کرد: اجرای پایه‌ها به صورت بتنی زمان و هزینه بیشتری را می‌طلبد.

او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در مورد پروژه‌های آینده گفت: این نیروگاه به دو بخش تقسیم می‌شود: شمس‌آباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات و شمس‌آباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات که در حال حاضر در حال اجرای پایه‌کوبی است. پیش‌بینی می‌شود که شمس‌آباد ۲ نیز در دو ماه آینده به مدار بهره‌برداری وارد شود.

شب‌نور در پایان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تامین ارز پروژه تصریح کرد: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی محسوب می‌شود و تخصیص ارز مورد نیاز آن به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی انجام شده است. همچنین، پنل‌های مورد استفاده در این پروژه از نوع چینی با عمر مفید ۲۰ سال و راندمان مناسب هستند.

در ادامه عادلی مشاوره سکو شرکت مربوطه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: امیدواریم قبل از ۲۲ بهمن این پروژه به بهره‌برداری برسد این هدف ماست البته شرایط مختلف هم در این امر دخیل است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، تجدیدپذیر
