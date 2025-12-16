کارگردان مستند «مادر زمین زهرا خانم» از اهمیت و نگاه جشنواره نوزدهم سینما حقیقت به آثار حوزه میراث سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مهناز سخا کارگردان مستند مادر زمین زهرا خانم بیان کرد: این فیلم در بخش مسابقه ملی، بخش نیمه بلند جشنواره نوزدهم فیلم مستند سینما حقیقت است. این اثر درباره زهرا خانمی است که در یک بیابان خالی از سکنه زندگی می‌کند و محافظ، نگهبان و حافظ میراث محلی آن منطقه است.

وی از علت ساخت این مستند گفت: برای رصد آسمان شب به یک سفر شخصی رفتم ، زهرا خانم را در آن منطقه و روستا دیدم. ما چندین بار برای فیلمبرداری رفتیم و برگشتیم و در نهایت به تایم ۴۸ دقیقه ای مستند رسیدیم. برای ساخت این مستند دو سختی در پیش داشتیم،جای این مستند وسط بیابان با آب و هوای کویری است و تا چشم کار می‌کرد دور آن هیچ چیزی نبود و حتی برق و آب هم نداشت. این امر برای ما خیلی سخت بود اما زهرا خانم سالیان سال است که در آن منطقه زندگی می‌کند. در نهایت ساخت این مستند یکسال زمان برد.

این کارگردان از اهمیت جشنواره سینما حقیقت به میراث کشور گفت: امسال موضوع میراث زیاد است و جشنواره اهمیت بسیاری به این موضوع داده است. در میان آثار دیدم که اکثرا درباره مادران و محل زندگی خاص آن‌ها صورت گرفته بود. لذا فکر می‌کنم امسال اهمت خاصی برای این موضوع قائل شدند.