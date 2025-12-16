سازمان لیگ فوتبال کشور از فسخ قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال ابراز بی اطلاعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - حجت الله بهمنی سخنگوی سازمان لیگ فوتبال در مورد فسخ قرارداد اندونگ با استقلال گفت: هنوز مدرکی برای فسخ قرارداد اندونگ با استقلال به دست ما نرسیده است.

بهمنی در مورد تعویق دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در جام حذفی گفت: این بازی به دلیل حساسیت دیدار استقلال و المحرق در آخرین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا به تعویق افتاد و هنوز تاریخی برای برگزاری این بازی در نظر گرفته نشده است.

وی در مورد برگزاری بازی استقلال در ورزشگاه مشهد گفت: شفاهی در مورد این موضوع صحبت شده است، اما هنوز به صورت مکتوب چیزی به ما ارائه نشده است.

