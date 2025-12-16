ممنوعیت هر گونه شکار پرندگان وحشی در زیستگاه های گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان _ رامین زراعتی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این مطلب گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های آستانه اشرفیه، لاهیجان و اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر، در پی اجرای گشت و کنترل مشترک، نسبت به جمع آوری 42 رشته دام هوایی از سطح شالیزارها و زیستگاه های روستاهای حوزه بندرکیاشهر اقدام کردند.

وی افزود پیش از این ممنوعیت شکار، به بخشداری ها و دهیاری ها اعلام و ابلاغ شده بود و پس از هماهنگی با مقام قضایی و پاسگاه انتظامی، عملیات جمع آوری ادوات غیر مجاز شکار و صید پرندگان وحشی به اجرا در آمد.

زراعتی گفت با همکاری کارشناسان دامپزشکی و در راستای جلوگیری از تخلفات شکار و صید، پایش مستمر بازار های محلی عرضه و فروش پرندگان در سطح استان، در جریان است تا از شیوع احتمالی ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح منطقه جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت استان افزود بر اساس هماهنگی های انجام شده و دستور مقام محترم قضایی، برای دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا ها که در جلوگیری از شکار و جمع آوری ادوات صید و شکار غیر مجاز کوتاهی کنند و با ضابطین همکاری نداشته باشند پرونده قضایی و ترک فعل تشکیل خواهد شد.

شکار و صید پرندگان وحشی با تور هوایی یا دار دام یک روش غیر مجاز و بیرحمانه شکار است که در آن شکارچیان تورهای نازکی را در مسیر پرواز پرندگان به شکل تور والیبال در مقیاس بزرگ و وسیع برپا می کنند. در این شیوه که غالبا در زمینهای کشاورزی آبگیر استفاده می شود تمام پرندگان فارغ از جنس و گونه به دام می افتند و بعضاً دچار خفگی می شوند.

منبع: روابط عمومی