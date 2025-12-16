باشگاه خبرنگاران جوان _ اکبر ابدالی گفت: این تسهیلات از محل منابع اعتبارات رونق تولید و تبصره ۱۸ پرداخت گردید و این روند با همکاری بانک‌های عامل تا پرداخت تسهیلات به تمامی پرونده‌های معرفی شده که ۳۳۰ مورد و به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال است، ادامه می‌یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: پرداخت تسهیلات به صنعت‌گران برای تامین نقدینگی مورد نیاز آنان اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزایی بیشتر در واحد‌های صنعتی استان قم گردد.

او ادامه داد: مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی فعال در قم از جمله در بخش تسهیلات به صورت مستمر در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد توجه قرار گرفته و با ارائه راهکار‌های لازم برای رفع آن تلاش می‌شود.

بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.

همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.

منبع:صمت قم