باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور فرایند سومین دوره انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، با حضور سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور در حالی برگزار شد که همزمان با تهران انتخابات شوراهای استانی و شهرستانی در استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور هم آغاز شد.
بر اساس این گزارش این انتخابات با هدف انتخاب نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار شد.
سیدمحمد بطحائی در حاشیه این انتخابات با اشاره به این که باید به ظرفیتهای مغفول مشارکت مردم بیشتر توجه کرد گفت: هیچ راهی برای برونرفت از مسائل و آسیبهای اجتماعی جز با حضور مستقیم مردم ودر قالب سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و تشکلهای اجتماعی وجود ندارد.
بطحایی تصریح کرد: رویکردهای متمرکز دولتی و تصمیمگیریهای از بالا، طی دهههای گذشته نشان دادهاند که بهتنهایی قادر به حل مسائل شهرها، شهرستانها و محلات نیستند وآنچه میتواند مسیر را تغییر دهد، میداندادن به مردم و هموارکردن راه برای فعالیت سمنهاست؛ سیاستی که نقش دولت را از «متولی مستقیم» به «پشتیبان و تسهیلگر» تغییر میدهد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: تجربههای ارزشمند و کمتر دیدهشدهای در دل تشکلهای مردمی شکل گرفتهاند؛ که بدون هیاهو و بدون چشمداشت، در حال گرهگشایی از مشکلات مردم هستند.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد میتواند با تأثیرگذاری بر سیاستگذاریها، مسیر حرکت آینده تشکلها را ترسیم کند.
بطحایی افزود: سیاست ما برگزاری آرام، آزاد و مبتنی بر رای نمایندگان تشکلها و اجرای قانون بود که به لطف خدا این مهم انجام شد.
وی بر استفاده از تجربه نمایندگان ادوار قبل دربهبود روندها و فرآیندها تأکید کرد و گفت: اصلاح آییننامهها و روندها و فرایندهای اداری، آیین نامهها و دستورالعمل اجرایی مرتبط با تشکلهای مردمنهاد که از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی ماندهاند یک ضرورت جدی است.
بطحایی خاطر نشان کرد: سختگیریهای بیش از حد، تعدد مقررات و فرآیندهای پیچیده، انگیزه خدمت را از کسانی میگیرد که با هزینه شخصی و انگیزه اجتماعی وارد میدان شدهاند و این روند باید اصلاح شود و توسعه سمنها درسطوح ملی، استانی و شهرستانی میتواند به انسجام بیشتر ساختار شوراها و تقویت شبکه تشکلهای مردمنهاد در سراسر کشور کمک کند.