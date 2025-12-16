رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم از افزایش ۳۵ درصدی ظرفیت پذیرش معتکفان در مراسم معنوی اعتکاف امسال با شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام سیدباقر تکیه‌ای، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف استان قم، امروز در نشست رسانه‌ای تشریح برنامه‌های اعتکاف امسال، با تأکید بر نقش جریان‌ساز رسانه‌ها گفت: اصحاب رسانه سفیران ترویج انقلاب اسلامی هستند و اعتکاف فرصتی معنوی برای روایت پیشرفت فرهنگی کشور است.

او با اشاره به افزایش ظرفیت اعتکاف در قم افزود: ظرفیت امسال به ۴۰ هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است؛ سال گذشته ۲۸ هزار نفر در مراسم اعتکاف حضور داشتند.

تکیه‌ای با بیان اینکه امسال ۱۴۰ مسجد در قم میزبان معتکفان خواهند بود، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان دختر و پسر، دانشجویان و اعتکاف مادر–دختری پیش‌بینی شده که در راستای رفع دغدغه‌های رهبری درباره موضوع جمعیت است.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم، «برنامه‌محوری» را رویکرد اصلی امسال دانست و اظهار کرد: آموزش و پشتیبانی خادمان اعتکاف از اولویت‌های ستاد است و همه فعالیت‌ها با محوریت شعار امسال، یعنی «معنویت، اتحاد و استقامت» اجرا می‌شود.

او از رونمایی دهمین کنگره اعتکاف در مشهد با حضور نمایندگان ۳۲ استان خبر داد و گفت: رشد و ترویج اعتکاف در سطح ملی از برکات انقلاب اسلامی است.

اعتکاف؛ تمرین زندگی با خدا

تکیه‌ای با اشاره به ابعاد تربیتی این آیین معنوی افزود: اعتکاف باید حالت تضرع را در زندگی تثبیت کند و به برکت این مراسم، تمرین زندگی با خدا در جامعه شکل بگیرد.

او افزود:ثبت‌نام اعتکاف از امروز ۲۵ تا ۲۸ آذر از طریق سامانه ستاد مرکزی اعتکاف به نشانی itikaf.ir انجام می‌شود. به گفته تکیه‌ای، ثبت‌نام بر اساس اولویت مساجد است و به دلیل تقاضای بالا برای مسجد مقدس جمکران، پذیرش در این مسجد از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم درباره برنامه‌های تبلیغی گفت: در تمام مساجد دانش‌آموزی، مبلغان و مربیان به‌صورت دائمی حضور خواهند داشت و مراسم اعتکاف با حضور پررنگ‌تر مبلغان برگزار می‌شود.

او همچنین از تکمیل «شبکه معتکفین» و شکل‌گیری «شبکه کنشگران اعتکاف» با محوریت نوجوانان و جوانان خبر داد.

به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم، ویژه‌برنامه‌های امسال با توجه به تقارن مراسم روز میلاد حضرت علی(ع) با ۱۳ دی

سالروز شهادت حاج قاسم و آغاز هفته مقاومت مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار با محوریت بیان سیره و مکتب حاج قاسم و تجلیل از پدران شهدای اقتدار در تمام مساجد برگزار می شود.



او افزود: یادواره مرکزی در مسجد امام حسن عسکری(ع) با پخش سراسری از شبکه‌های ملی خواهد بود.

تکیه‌ای اعتکاف را «تمرین سبک زندگی اسلامی» دانست و گفت: این تمرین در دوره کوتاه‌مدت از رجب تا شب‌های قدر و در دوره بلندمدت تا اعتکاف سال آینده ادامه دارد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم در ادامه از انتشار چهار جلد کتاب با محورهای «ابلاغ گفتمان اعتکاف»، «رستاخیز»، «برائت از تمدن غرب» و «اسیاست های رسانه ای پوشش مراسم معنوی اعتکاف » خبر داد و گفت: اعتکاف، نظریه‌های رایج درباره نسل زد را به چالش کشیده است.