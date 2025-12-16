سرمربی اهل ایرلند شمالی شاغل در لیگ انگلیس و اسکاتلند به تیم القادسیه عربستان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - برندان راجرز که در اواخر ماه اکتبر از سمت سرمربیگری سلتیک استعفا داد و به حضور دو و نیم ساله‌اش روی نیمکت این تیم اسکاتلندی پایان داد، مقصد بعدی‌اش را انتخاب کرد. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا خبر داد؛ راجرز ۵۲ ساله قراداد دو ساله‌ای را با باشگاه القادسیه امضا کرده است و سرمربی جدید این تیم عربستانی لقب گرفت.

این مربی اهل ایرلند شمالی که سابقه هدایت تیم‌هایی همچون لیورپول و لسترسیتی را در کارنامه مربیگری‌اش دارد، جانشین میچل گونسالس اسپانیایی می‌شود که اخیراً از سمت سرمربیگری القادسیه اخراج شد.