مدیرکل امور مالیاتی قم گفت: در استان قم همزمان با سراسر کشور از ابتدای دی‌ماه، تنها اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب الکترونیک ثبت‌شده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و مالیات و عوارض خرید مستند به صورتحساب‌های کاغذی، فاقد اعتبار و غیرقابل قبول خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رضایی ، اجرای کامل صورتحساب الکترونیک را گامی مهم در راستای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دانست و از مؤدیان خواست با رعایت الزامات قانونی، نسبت به ثبت صحیح صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی قم  بیان کرد: پرداخت مالیات در راستای تامین هزینه‌های خدمات و طرح‌های عمرانی مورد استفاده مردم است و در همین رابطه از همه مودیان محترم درخواست می‌کنیم با پرداخت به‌موقع مالیات خود به روند پیشرفت و توسعه همه جانبه استان کمک کنند.

او ادامه داد: برای نمونه در هشت‌ماهه نخست امسال  بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم در راستای توسعه، عمران و ارائه خدمات شهری مورد استفاده مردم پرداخت شد.

رضایی گفت: این مبلغ در چارچوب قانون و با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، توسعه عمرانی و بهبود خدمات عمومی به شهرداری قم پرداخت شده‌است.

سید محمد هادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان از یکم دی‌ماه را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مطابق بند «غ» تبصره یک قانون بودجه امسال از تاریخ یکم دی ماه به بعد محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی امکان‌پذیر خواهد بود.

در بخشنامه سبحانیان در خصوص احتساب صورت‌حساب‌های کاغذی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیز آمده است با توجه به اینکه در مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و همچنین تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری به این قانون ملحق شده، ۲۰ ماه پس از ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این قانون لازم‌الجراست، لذا از آنجایی که در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی صورت‌حساب‌های غیر الکترونیک هزینه‌های قابل قوبل مالیاتی نخواهند بود، بنابراین از تاریخ هفت اردیبهشت ۱۴۰۶، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

