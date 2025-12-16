باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس سیاسی ارجاع داده شد.

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان، در لینک زیر مشاهده کنید.

افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان تا ۳۰ سال

با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سقف سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال آینده تا ۳۰ سال تعیین شد.

