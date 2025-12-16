پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس سیاسی ارجاع داده شد.

دغدغه‌های روز/

درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای افزایش سن در این دانشگاه

درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان

متقاضیان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه

قرار دادن شرط سنی در دانشگاه فرهنگیان متقاضیان را چشم انتظار گذاشت

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان، در لینک زیر مشاهده کنید.

افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان تا ۳۰ سال

با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سقف سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال آینده تا ۳۰ سال تعیین شد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دانشگاه فرهنگیان ، سوژه خبری ، افزایش سن
خبرهای مرتبط
ماجرای افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان پیگیری شد
درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای افزایش سن در این دانشگاه
درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
آخرین اخبار
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
مشتریان ساینا دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
بارش رحمت الهی سراسر فارس را فرا گرفت
رنجش متقاصیان از گره بسته وام ازدواج و فرزندآوری
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده
بندرعباس با بارش باران جان دوباره گرفت + فیلم
خبر خوش به دانشجو معلمان/ افزایش سقف سن ثبت‌نام برای شرکت در آزمون
رنجش پایتخت نشینان از هدررفت آب
دره‌ای در مجاورت آرامستان که برای اهالی قیروکارزین خطرآفرین است
نارضایتی خرمشهری‌ها از هدررفت آب