مرمت کتیبه سه زبانه داریوش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647 \u0633\u0647 \u0632\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0648\u0634 \u062f\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0628 \u062d\u06a9\u0627\u06a9\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062c\u0632\u0621 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0648\u0634 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n\u00a0\n