عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم ثبات مدیریتی در شهرداری تهران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اقراریان در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به اظهار کرد: امروز نیامدم که فقط از وضعیت آشوب زده آلودگی هوا صحبت کنم؛ مردم با تمام وجود این وضعیت را لمس می‌کنند. ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست زمین و بحران مسکن از دغدغه‌های روز هستند. چرا تهران باید تمام بار ایران باشد؟ ما شاهد هستیم که تمام شرکت‌های بزرگ در تهران متمرکز شده‌اند و این نتیجه بی عدالتی است. این بی عدالتی فقط برای تهران نیست و برای همه شهر‌های ایران است.

وی ادامه داد: تمرکز امروز در تهران نه تنها شهر‌های دیگر را ضعیف کرده؛ بلکه تهران را به پرتگاه برده است؛ پروژه‌های پر هزینه، اما کم اثر بیشتر برای نمایش موفقیت و عکس یادگاری ساخته می‌شود. مدیریت شهردار تهران امروز آشفته است؛ عدم ثبات مدیریتی تنها نمونه کوچکی از مدیریت آشفته است. این موضوع فقط به شهردار تهران باز نمی‌گردد؛ بلکه یک مشکل در حکمرانی کشور است؛ مدیریت آشفته باعث شده بحران را به چشم ببینیم.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: مدیریت آشفته یعنی ممنوعیت تردد برای حل آلودگی به جای برخورد اصولی با منابع آلاینده، راه حل جراحی استراتژیک است؛ ما باید توسعه متوازن را جایگزین حکمرانی نمایشی کنیم. من این طرح را عهد نجات تهران نامیده‌ام. صدای ما در شورای شهر صدای مطالبه گری است. ما باید نفس دوباره را به ایران بازگردانیم و کشور ایران را از کشور تک هسته‌ای به کشور چند هسته‌ای برگردانیم.