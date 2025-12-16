عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم ثبات مدیریتی در شهرداری تهران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اقراریان در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به اظهار کرد: امروز نیامدم که فقط از وضعیت آشوب زده آلودگی هوا صحبت کنم؛ مردم با تمام وجود این وضعیت را لمس می‌کنند. ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست زمین و بحران مسکن از دغدغه‌های روز هستند. چرا تهران باید تمام بار ایران باشد؟ ما شاهد هستیم که تمام شرکت‌های بزرگ در تهران متمرکز شده‌اند و این نتیجه بی عدالتی است. این بی عدالتی فقط برای تهران نیست و برای همه شهر‌های ایران است.

وی ادامه داد: تمرکز امروز در تهران نه تنها شهر‌های دیگر را ضعیف کرده؛ بلکه تهران را به پرتگاه برده است؛ پروژه‌های پر هزینه، اما کم اثر بیشتر برای نمایش موفقیت و عکس یادگاری ساخته می‌شود. مدیریت شهردار تهران امروز آشفته است؛ عدم ثبات مدیریتی تنها نمونه کوچکی از مدیریت آشفته است. این موضوع فقط به شهردار تهران باز نمی‌گردد؛ بلکه یک مشکل در حکمرانی کشور است؛ مدیریت آشفته باعث شده بحران را به چشم ببینیم.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: مدیریت آشفته یعنی ممنوعیت تردد برای حل آلودگی به جای برخورد اصولی با منابع آلاینده، راه حل جراحی استراتژیک است؛ ما باید توسعه متوازن را جایگزین حکمرانی نمایشی کنیم. من این طرح را عهد نجات تهران نامیده‌ام. صدای ما در شورای شهر صدای مطالبه گری است. ما باید نفس دوباره را به ایران بازگردانیم و کشور ایران را از کشور تک هسته‌ای به کشور چند هسته‌ای برگردانیم.

برچسب ها: شورای شهر ، مدیریت شهری
خبرهای مرتبط
احمد صادقی مطرح کرد:
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
تخصیص ۶.۶ همت عوارض به مدیریت شهری و سلامت فارس
مدیران چند روزه نمی‌توانند وضعیت حمل و نقل را درست کنند
احداث بوستان جامع بانوان از مطالبات جدی زنان شهر قم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
آخرین اخبار
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
توصیه‌های مهم آب و هوایی به مسافران برای روز‌های آینده + فیلم
رونمایی از ۵ اتوبوس برقی داخلی/ ۲۵ اتوبوس دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه می‌شود
توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «الهه حسین‌نژاد»
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
خانواده‌هایی که می‌توانند باعث رشد هوش هیجانی فرزندان شوند
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد