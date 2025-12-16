باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام حسینآبادی، معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران، گفت: یکی از رسالتهای مهم مساجد برگزاری اعتکاف است و آستان مقدس مسجد جمکران به عنوان مسجدی شاخص در کشور، هر ساله در مناسبتهای مختلف، برنامههای اعتکاف را برگزار میکند. شاخصترین این برنامهها، اعتکاف رجبیه و اعتکاف دهه آخر ماه رمضان است.
معاون فرهنگی مسجد جمکران افزود: امسال نیز در ایام رجب میزبان معتکفین عزیز خواهیم بود و علاوه بر اعتکاف عمومی که برای عموم زائران برگزار میشود، اعتکاف ویژه دانشآموزی را نیز در این آستان مقدس برگزار خواهیم کرد.
حجتالاسلام حسینآبادی زمان ثبتنام برای شرکت در این اعتکافها را از ۲۵ تا ۲۸ آذر ماه اعلام کرد و گفت: علاقمندان میتوانند از طریق درگاه اینترنتی آستان مقدس مسجد جمکران به نشانی jamkaran.ir یا ستاد مرکزی اعتکاف نسبت به ثبتنام اقدام کنند و نتایج پس از قرعهکشی به اطلاع شرکتکنندگان خواهد رسید.
معاون فرهنگی مسجد جمکران در پایان یادآورشد : برگزاری این برنامهها فرصتی ویژه برای ارتقای معنویت، انس با آموزههای دینی و تجربهای معنوی برای زائران و دانشآموزان فراهم میکند.
منبع:روابط عمومی مسجد جمکران