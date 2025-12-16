باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نیم فصل نقاط ضعف خود را پوشش دهد و در همین راستا به دنبال جذب یک مدافع راست است که گفته می‌شود این بازیکن پرتغالی است.

این اخبار در حالی است که شایعه جدایی سرژ اوریه در نیم فصل به گوش می‌رسد، اما افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس این موضوع را تایید نکرد و احتمال می‌رود در نیم فصل لیگ برترس جدا شده‌ها معرفی شوند.

ویلسون مانافا مدافع راست پرتغالی بازیکنی است که در ترانسفر مارکت ارزش ۱ میلیون یورویی دارد.

این بازی با ۱ متر و ۷۵ سانتی متر از بازیکنان مد نظر اوسمار ویرا سرمربی برزیلی پرسپولیس است معروفترین تیم‌هایی که این بازیکن در آن حضور داشته است پورتیموننزه، پورتو و گرانادا بوده است و در سال گذشته در لیگ چین و در تیم شانگهای ۴۹ بازی در کارنامه اش ثبت شده است.

باشگاه پرسپولیس هنوز به صورت رسمی در مورد گزینه‌های نقل و انتقالاتی خبر یمنتشر نکرده است.